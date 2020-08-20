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«Какой на мне купальник?»: Юлия Михалкова загадала поклонникам модную задачку

Экс-звезда «Уральских пельменей» запечатлелась в черном бикини.

«Какой на мне купальник?»: Юлия Михалкова загадала поклонникам модную задачку
Юлия Михалкова. Фото: globallookpress.com/

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова продемонстрировала безупречную фигуру в трендовом купальнике. Знаменитость запечатлелась в черном пляжном наряде и загадала модную задачку поклонникам.

«Какой на мне купальник?» — спросила Михалкова и устроила опрос.

Юлия Михалкова
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Результатами опроса экс-звезда «Уральских пельменей» не поделилась. Но мы в поисках правильного ответа отправились за комментарием к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой. Фэшн-эксперт отметила, что звезда, бесспорно, выбрала трендовую модель. Но вот какой это все-таки крой — полуоткрытый или полузакрытый — предложила выбрать каждому самостоятельно: тут нет неправильного ответа.

«Винтажные, принтованные, блестящие, слитные и бикини или вот такие ассиметричные купальники как на Юлии, все они на пике моды этим летом.

Учитывая идеальные параметры актрисы, данный тип «полуоткрытого/полузакрытого» купального костюма очень уместен, стоит лишь позавидовать.

Пляжный предмет гардероба придирчив к нашим слабостям в виде сладостей и сдобных вкусняшек за обедом. А потому, если есть вопросы к каким-либо частям тела, старайтесь тщательно выбирать купальник, который украсит и аккуратно скроет то, что обществу видеть не следует» — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

 

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