«Какой на мне купальник?»: Юлия Михалкова загадала поклонникам модную задачку

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова продемонстрировала безупречную фигуру в трендовом купальнике. Знаменитость запечатлелась в черном пляжном наряде и загадала модную задачку поклонникам.

Результатами опроса экс-звезда «Уральских пельменей» не поделилась. Но мы в поисках правильного ответа отправились за комментарием к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой. Фэшн-эксперт отметила, что звезда, бесспорно, выбрала трендовую модель. Но вот какой это все-таки крой — полуоткрытый или полузакрытый — предложила выбрать каждому самостоятельно: тут нет неправильного ответа.

«Винтажные, принтованные, блестящие, слитные и бикини или вот такие ассиметричные купальники как на Юлии, все они на пике моды этим летом.

Учитывая идеальные параметры актрисы, данный тип «полуоткрытого/полузакрытого» купального костюма очень уместен, стоит лишь позавидовать.

Пляжный предмет гардероба придирчив к нашим слабостям в виде сладостей и сдобных вкусняшек за обедом. А потому, если есть вопросы к каким-либо частям тела, старайтесь тщательно выбирать купальник, который украсит и аккуратно скроет то, что обществу видеть не следует» — посоветовала стилист.