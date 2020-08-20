Показала щиколотки: Ани Лорак в джинсах скинни и массивных кроссовках визуально удлинила ноги

41-летняя Ани Лорак продемонстрировала свой вариант модного летнего лука. На прогулку украинская исполнительница отправилась в узких джинсах скинни с подворотами и массивных белых кроссовках на внушительной платформе. Для фотосессии экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу расположилась на бордюре, вытянув перед собой ноги. Таким образом артистка не только показала щиколотки, но и сделала акцент на силуэт.

Имиджмейкер Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro ранее говорила о том, что облегающими джинсами можно визуально удлинить ножки и сделать их стройнее. Однако вместо обуви в стиле спорт-шик, эксперт в сфере моды советовала выбирать лаконичные лодочки на шпильке. Такие туфли можно считать беспроигрышным вариантом.

В дополнении к своему трендовому аутфиту Ани подобрала белую сорочку, приспустив ее с одного плеча. Певица не скрывает, что она следит за тенденциями, стараясь от отставать от моды. Тем более, что Лорак встречается с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Возлюбленный артистки моложе ее на целых пятнадцать лет.

В повседневной жизни Ани отдает предпочтение практичной одежде и базовым вещам. Но в ее звездном гардеробе присутствуют и дорогие дизайнерские платья от именитых модельеров.

К слову, жена музыкального продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева призналась, что все наряды для ковровых дорожек она берет исключительно на прокат. А среди ее вещей можно найти только джинсы, худи, толстовки, брюки, жакеты и водолазки.