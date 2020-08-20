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«Безупречно»: Климова в вязаном коралловом платье запечатлелась в саду

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова оценила летний образ звезды.

«Безупречно»: Климова в вязаном коралловом платье запечатлелась в саду
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Актриса Екатерина Климова все чаще выбирает платья длины миди или макси. Недавно звезда сериала «По законам военного времени» посетила со своими четырьмя детьми фабрику мороженого, и для выхода облачилась в небесно-голубое платье-рубашку. Ранее на семейном ужине Климова блистала в бежевом платье-рубашке оверсайз. И многие стилисты в один голос подтверждают: подобные наряды красавице невероятно подходят.

На этот раз Екатерина Климова облачилась вязаное летнее платье с короткими рукавами. Актриса позировала в своем саду и смотрелась очень гармонично среди зелени. Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что наряд подчеркивает статную фигуру звезды.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

«Екатерина Климова предстала перед миллионной аудиторией в романтичном приталенном платье в пол кораллового оттенка. Данный цвет слегка прибледнил кожу, глаза же засияли сильнее прежнего, как говорится. V-образный вырез горловины безупречно сработал на выделение зоны шеи и декольте, подчеркнув статность актрисы.

Вязаные платья находятся в числе трендов этого лета, поэтому в след за Екатериной носим подобные изделия, успеваем насладиться их потрясающей неоднородной текстурой сполна», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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Екатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостикрасивое платьемода и стиль