«Безупречно»: Климова в вязаном коралловом платье запечатлелась в саду

Актриса Екатерина Климова все чаще выбирает платья длины миди или макси. Недавно звезда сериала «По законам военного времени» посетила со своими четырьмя детьми фабрику мороженого, и для выхода облачилась в небесно-голубое платье-рубашку. Ранее на семейном ужине Климова блистала в бежевом платье-рубашке оверсайз. И многие стилисты в один голос подтверждают: подобные наряды красавице невероятно подходят.

На этот раз Екатерина Климова облачилась вязаное летнее платье с короткими рукавами. Актриса позировала в своем саду и смотрелась очень гармонично среди зелени. Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что наряд подчеркивает статную фигуру звезды.

«Екатерина Климова предстала перед миллионной аудиторией в романтичном приталенном платье в пол кораллового оттенка. Данный цвет слегка прибледнил кожу, глаза же засияли сильнее прежнего, как говорится. V-образный вырез горловины безупречно сработал на выделение зоны шеи и декольте, подчеркнув статность актрисы. Вязаные платья находятся в числе трендов этого лета, поэтому в след за Екатериной носим подобные изделия, успеваем насладиться их потрясающей неоднородной текстурой сполна», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.