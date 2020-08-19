«На диване в обуви»: Шейк в джинсах скинни и на шпильках предстала с красавцем-мужчиной

Ирина Шейк четыре года прожила с Брэдли Купером. У влюбленных родилась дочка Лея, но в начале лета 2019 года пара распалась. Теперь модель живет в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке. Она сама заботиться о наследнице, но порой актер приглядывает за девочкой, когда Шейк уезжает на съемки или показы. Во время карантина девушка почти не покидала квартиру, а потом снова стала гулять с наследницей и видеться с друзьями.

Накануне Шейк развеялась в компании друзей. Модель в черном силуэтном платье посидела в кафе в приятной компании. А теперь девушка опубликовала ряд фото, на которых позирует с красавцем-мужчиной. На одном из фото Ирина предстала в джинсах скинни и туфлях-лодочках на шпильке. Белый топ и джемпер в клетку дополняли лук. Она сидела на диване и смеялась, а рядом с ней предстал дизайнер по имени Александр.

Как оказалось, они устроили съемку в нарядах его бренда. На других фото Шейк была облачена в тон и широкие белые джоггеры. Она демонстрировала загорелый пресс на улице. Неизменные каблуки визуально удлиняли ее ноги. В таких же штанах предстал и ее спутник.

«Очевидно, нам было так весело «выстреливать» с Александром. Наконец-то сегодня запуск! Поздравляю с вашей первой коллекцией», — написала модель.

Поклонники восхитились красотой 34-летней девушки. Многие отметили, что мужчине повезло, что его наряды примерила русская красавица. «Прекрасная леди», «Хороша даже в широких штанах», «Ирина, сногсшибательна, хоть на диване в обуви», «Самые элегантные ноги в деле», «Ну просто крутая», — прокомментировали пост подписчики.