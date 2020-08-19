Стеша Маликова в платье бэби-долл с цветочным принтом вышла на прогулку в Санкт-Петербурге

Дмитрий Маликов гордится своей дочкой Стефанией. 20-летняя девушка учится в МГИМО, а также уже занимается своим бизнесом. Во время карантина она разработала коллекцию нарядов для девушек. В основном она выпустила кокетливые мини-платья с гороховым и цветочным стилем. Вскоре наследница артиста пополнила линейку блузками с рукавами-буфами и кожаными ремешками. Девушка и сама носит наряды, которые создала.

больше по теме Стеша Маликова вслед за Топурией предстала в кожаных мини-шортах с высокой талией Дочка Дмитрия Маликова восхитила поклонников новым стильным образом.

Так, на днях Маликова приехала в Санкт-Петербург. Обычно дочка певца много путешествуют, но в этом году попасть во Францию или Италию из-за пандемии коронавируса сложно, поэтому девушка решила не сидеть на месте и посетить знаменитые музеи в городе на Неве. Для прогулки Стеша облачилась в платье бэби-долл черного цвета с цветочным узором. Пояс-кушак дополнил образ. Сумка Chanel, которую она надела как рюкзак, завершила лук.

«Направляемся в музей Фаберже, завтра по плану Русский музей и Эрмитаж. Культур-мультур», — похвасталась дочка Дмитрия.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие отметили, что образ идет юной девушке. «Красотка. Мне очень понравилась расцветка платья», «Самое классное платье, палитра, цветы — все очень слишком шикарно, я бы сказал. Это платье удивляет из всех тех, что есть у тебя созданных. Платье для аристократии, для принцесс королевской семьи Англии», «Необыкновенная прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

А вечером Стеша переоделась уже в джинсы скинни и воздушную блузку из органзы в крапинку. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.