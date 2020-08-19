«Пошла ковыряться с дочей в песке»: Кудрявцева в неоново-розовой тунике с летящей юбкой предстала у бассейна

Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова наслаждается долгожданным отпуском в компании дочки Маши. В Турцию Лера Кудрявцева полетела вместе с маленькой наследницей без мужа. В интервью Тине Канделаки светская львица призналась, что у них с возлюбленным, в отличие от многих других семейных пар, есть возможность отдохнуть друг от друга.

Так, к примеру, муж знаменитости может уединиться в небольшом гостевом флигеле, который они отстроили на примыкающей к территории их загородного особняка участке. В отпуск ведущая программы «Секрет на миллион» тоже чаще всего ездит без Игоря. Он то на сборах, то на тренировках, то восстанавливается после матчей.

Своей избраннице хоккеист полностью доверяет. Макаров даже не ревнует Леру к ее бывшему возлюбленному Сергею Лазареву. Спортсмен не препятствует Кудрявцевой общаться с певцом, прекрасно понимая, что их объединяет только дружба и ничего больше.

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Теледива никогда не была обделена вниманием со стороны сильного пола. Так, светская львица на протяжении многих лет дружит с ви-джеем телеканала «Муз-ТВ» Андреем Разыграевым. Сама Лера призналась, что считает себя более ревнивой. Если она уличит мужа в измене, то сразу же подаст на развод и даже не будет разбираться в причинах его романа на стороне.

На прогулку по территории отеля Кудрявцева отправилась в неоново-розовой тунике с летящей юбкой. Телеведущая позировала у бассейна, демонстрируя свой летний аутфит. Благодаря яркой цветовой палитре Лере удалось подчеркнуть бронзовый турецкий загар.