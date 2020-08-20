«В покои Сулеймана бы не прошла»: Джансу Дере в сексуальном бюстье блеснула бесконечными ногами

39-летняя Джансу Дере в турецком сериале «Великолепный век» получила роль персиянки Фирузе. Девушка попала в гарем падишаха и стала одной из его фавориток. Чем по сценарию и внесла переполох в сложившийся во дворце уклад жизни. Фанаты проекта с замиранием сердца следили за интригами Хюррем султан, которая всеми силами пыталась избавиться от соперницы. И стоит отдать ей должное, Фирузе действительно отослали из дворца, после чего она попала в руки персидских шпионов. Несмотря на экранные распри, никакой неприязни между Джансу и Мерьем Узерли на самом деле не было. Партнерша Халита Эргенча напротив близко общалась с другим актером — Озаном Гювеном (Рустем паша). Им даже приписывали роман.

В обычной жизни Дере может похвастаться такой же стройной фигурой, которой обладала ее Фирузе. На одном из свежих пляжных снимком актриса из «Великолепного века» блеснула точеными формами в сексуальном бюстье, продемонстрировав бесконечные ноги.