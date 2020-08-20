«В покои Сулеймана бы не прошла»: Джансу Дере в сексуальном бюстье блеснула бесконечными ногами

39-летняя Джансу Дере в турецком сериале «Великолепный век» получила роль персиянки Фирузе. Девушка попала в гарем падишаха и стала одной из его фавориток. Чем по сценарию и внесла переполох в сложившийся во дворце уклад жизни. Фанаты проекта с замиранием сердца следили за интригами Хюррем султан, которая всеми силами пыталась избавиться от соперницы. И стоит отдать ей должное, Фирузе действительно отослали из дворца, после чего она попала в руки персидских шпионов. Несмотря на экранные распри, никакой неприязни между Джансу и Мерьем Узерли на самом деле не было. Партнерша Халита Эргенча напротив близко общалась с другим актером — Озаном Гювеном (Рустем паша). Им даже приписывали роман.
В обычной жизни Дере может похвастаться такой же стройной фигурой, которой обладала ее Фирузе. На одном из свежих пляжных снимком актриса из «Великолепного века» блеснула точеными формами в сексуальном бюстье, продемонстрировав бесконечные ноги.
«В покои Сулеймана бы не прошла», «Такая стройная!! Совсем как в сериале», «Да! У них типаж с Хюррем султан совершенно разный. Как на такую худышку падишах вообще польстился?!», «Подкормите ее, зачем так себя морить голодом ряда фигуры?!», «Ой, да ладно вам!! Роскошная», «Сколько тут зависти, она просто прелесть», «Ножки такие стройные и длинные», «Фигурка точеная, на зависть», «Ух, мечта!! Выглядит просто очаровательно», «Вот вам и персиянка Физуре», «Все при ней, красавица султанша», — такие комментарии появились под снимком актрисы.