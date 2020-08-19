«Готова выходить в люди»: Дайнеко в трендовых шортах-бермудах и лодочках предстала на публике

Виктория Дайнеко недавно вернулась из США, где провела четыре месяца со своей дочкой, чье имя она скрывает. Певица отправилась в поездку, когда еще не бушевала пандемия коронавируса. В итоге она не могла вернуться домой, так как границы закрыли. Но в августе первым же самолетом артистка добралась до Москвы. Она не скрывала, что соскучилась по дому, хоть и очень любит Нью-Йорк. Постепенно девушка стала возвращаться к прежней жизни.
На днях Виктория впервые вышла в свет за долгое время. Она посетила музей «Гараж». Для появления на публике певица облачилась в песочные шорты-бермуды, туфли-лодочки в тон, черную футболку и жакет оверсайз. Массивная цепочка и небольшая сумка дополнили образ. Дайнеко распустила пышные волосы и сделала неброский макияж.
«Первая night out в Москве! Было очень классно», — заявила она.
Как оказалось, певица за минувшие годы пересмотрела свое отношение к вещам и теперь одевается, не так, как раньше.
«Раньше я так переживала что надеть на мероприятие. А теперь покаталась на велосипеде, зашла домой, надела мужской пиджак побольше размером, сменила сандали на туфли, и уже готова выходить в люди. От стиля „русской“ сложно избавиться. Нас везде в мире узнают, потому что мы любим наряжаться „как в последний раз“ по любому поводу. Оттуда неуместный дресс-код код в офисах и даже на мероприятиях в стиле casual», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились образом Виктории. «Ты такая классная..?», «Вика, хороша, умничка», «У вас очень красивая фигура сразу видно спортсменочка!», «Стройные ножки», «Наряжаться это не плохо, главное чтобы со вкусом», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил лук звезды дизайнер Сергей Никулин.
«Все в тренде! Крупные аксессуары, шорты аля бермуды, жакет. Эклектичный образ, курортный. По цветовой гамме, черный бежевый и серый — это классическое сочетание. Нет претензий, все отлично», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».