«Готова выходить в люди»: Дайнеко в трендовых шортах-бермудах и лодочках предстала на публике

Певица призналась, что ей сложно избавиться от стиля «русской». Она рассказала, как собирается на мероприятия.

Виктория Дайнеко недавно вернулась из США, где провела четыре месяца со своей дочкой, чье имя она скрывает. Певица отправилась в поездку, когда еще не бушевала пандемия коронавируса. В итоге она не могла вернуться домой, так как границы закрыли. Но в августе первым же самолетом артистка добралась до Москвы. Она не скрывала, что соскучилась по дому, хоть и очень любит Нью-Йорк. Постепенно девушка стала возвращаться к прежней жизни.

На днях Виктория впервые вышла в свет за долгое время. Она посетила музей «Гараж». Для появления на публике певица облачилась в песочные шорты-бермуды, туфли-лодочки в тон, черную футболку и жакет оверсайз. Массивная цепочка и небольшая сумка дополнили образ. Дайнеко распустила пышные волосы и сделала неброский макияж.

«Первая night out в Москве! Было очень классно», — заявила она.

Как оказалось, певица за минувшие годы пересмотрела свое отношение к вещам и теперь одевается, не так, как раньше.

«Раньше я так переживала что надеть на мероприятие. А теперь покаталась на велосипеде, зашла домой, надела мужской пиджак побольше размером, сменила сандали на туфли, и уже готова выходить в люди. От стиля „русской“ сложно избавиться. Нас везде в мире узнают, потому что мы любим наряжаться „как в последний раз“ по любому поводу. Оттуда неуместный дресс-код код в офисах и даже на мероприятиях в стиле casual», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом Виктории. «Ты такая классная..?», «Вика, хороша, умничка», «У вас очень красивая фигура сразу видно спортсменочка!», «Стройные ножки», «Наряжаться это не плохо, главное чтобы со вкусом», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил лук звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Все в тренде! Крупные аксессуары, шорты аля бермуды, жакет. Эклектичный образ, курортный. По цветовой гамме, черный бежевый и серый — это классическое сочетание. Нет претензий, все отлично», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».