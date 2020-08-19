«Очень гармонично!»: Высоцкая в струящемся платье миди с цветочным принтом вышла на прогулку

Дизайнер одежды Сергей Никулин отметил, что у аутфита звезды нет недочетов.

47-летняя телеведущая, актриса Юлия Высоцкая обладает безупречным вкусом и стилем. Недавно для съемок звезда выбрала безапелляционный тренд этого сезона – она использовала тренч вместо платья. Так рекомендовала поступать фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, и многие селебрити уже последовали ее совету.

А для выхода на прогулку Высоцкая выбрала струящееся платье длины миди с цветочным принтом и босоножки на танкетке.

Дизайнер одежды Сергей Никулин не нашел недочетов в аутфите звезды. Он прокомментировал образ Высоцкой:

«Очень гармонично! – сразу заметил модный эксперт. И подчеркнул: «Настоящий летний образ. Трендом этого сезона являются натуральные материалы. Плетеная сумка, плетеные танкетки актуальны, цветовая гамма очень грамотно подобрана, все гармонично и в тренде».

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин — дизайнер одежды. Окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий.