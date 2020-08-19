Женственность во плоти: Брежнева в леопардовом платье из шифона и жакете отметилась на съемке

Вера Брежнева не скрывает, что любит хорошо выглядеть. На сцене певица блистает в вечерних платьях, которые всегда подчеркивают ее фигуру. А в обычной жизни артистка предпочитает кэжуал стиль. Ей нравится комфортная и удобная одежда. Зачастую она носит толстовки, худи или широкие джинсы. Сейчас она отдыхает, но это не помешало звезде поделится кадром со съемок, которые были три года назад.

На фото с бэкстейджа певица запечатлена в шифоновом платье с леопардовым принтом. Наряд с акцентом на алом цвете дополнен жакетом с изображением следов губной помады. Волосы, небрежно собранные в тугой хвост, вечерний макияж с красной помадой и массивные браслеты на запястьях дополнили лук. Вера выглядела непривычно, но спустя столько времени ее образ по прежнему актуален. Шифоновые платья в моде в этом сезоне.

Поклонники восхитились неординарным образом певицы. Многие отметили, что она необычайно красива. «Оу, круто», «Как же она прекрасна, а глаза какие красивые», «Одна из самых любимых фотосессий», «Нереально красивая», «Женственность даже в кончиках волос», «Налюбоваться невозможно», — стали обсуждать кадр пользователи Сети. К слову, макияж звезде делал известный визажист Слава Чайка, в том числе он преображал моделей для съемок в украинском Vogue.