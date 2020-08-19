Анфиса Чехова в ярко-красном платье открыла новый сезон шоу «Модель XL»

Анфиса Чехова объявила о старте нового сезона шоу «Модель XL» на телеканале «Ю». К съемкам она приступила после отдыха в Подмосковье. Подписчикам в Instagram телеведущая показала образ, в котором появилась в студии проекта. Ярко-красное платье она дополнила необычным жакетом. Фэшн-эксперт Сергей Никулин отметил, что сочетание получилось интересным, но не хватает мишуры.

«Может быть, слегка простоватое платье под Balmain, потому что дизайнер все-таки всегда предлагает нескромное буйство фактур в коллекциях, в нарядах. Сочетание белое-черное-красное – это классическое сочетание. Туфли подобраны соответственно стилистике платья. Образ полноценный. Может быть для меня, в силу любви к творчеству Джона Гальяно, не хватает какой-то мишуры. У нас идет акцент только на жакет, на его сложность. Я бы не стеснялся и добавил больше аксессуаров. Сделал бы более пестрый наряд, не в плане цвета, пестрее красного быть ничего не может, а в плане фактур, материала, отделок, декоративных элементов», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Сергей Никулин.

О кастинге для участия во втором сезоне телеканал «Ю» заявил еще в июне 2020 года. Претендовать на участие в шоу могли девушки от 18 до 35 лет с нестандартными фигурами. Согласно правилам проекта, отбор прошли только 12. Именно они будут стараться пробиться в мир высокой моды.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин – дизайнер. Родился в 1984 году, окончил Московский художественно-промышленный институт по специальности «Дизайн костюмов». Лауреат международных конкурсов.