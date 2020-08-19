«Весь пляж переполошила»: Седокова в мини-бикини сверкнула «прелестями» на велосипеде

37-летняя Анна Седокова проводит августовские каникулы во Флориде. Наслаждаясь отдыхом в одном из курортных городков, экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась свежим провокационным снимком. Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прокатилась на велосипеде по местному пляжу. При этом девушка засветила округлые бедра, невероятно тонкую талию и пышную грудь в мини-бикини. Украинская исполнительница похвасталась тем, что она сумела совладать со своим железным конем. Артистка полагала, что не сможет проехать даже и метра. Однако действуя согласно инструктажу своего избранника, Анна справилась с управлением велосипеда, крепко схватившись за руль.

«Он был окончательно покорен и доминирование произошло», — отметила Седокова.

Примечательно, что пока одни поклонники певицы восхищались фигурой знаменитости, другие обратили внимание на некоторые изъяны, связанные в первую очередь с неудачной позой. На этом, по крайней мере, настаивали фанаты экс-солистки группы «ВИА Гра».