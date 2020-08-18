В одном стиле: Микелла Абрамова облачилась в трендовые широкие джинсы с подругами

Алсу пережила карантин в своем особняке. Певица стала ближе к детям, а также успела навести порядок дома. Девушка успевала наряжаться, снимать забавные ролики с дочками Сафиной и Микеллой, а также играть с сыном Рафаэлем. Она даже помогла одной из наследниц снять клип в условиях самоизоляции. Как известно, 12-летняя Микелла хочет пойти по стопам мамы. Она уже участвовала в шоу «Голос. Дети» и выпустила несколько треков.

Если Алсу любит женственные образы, то ее наследница предпочитает молодежный стиль. Она чаще носит наряды свободного кроя, как ее кумир Билли Айлиш. Недавно артистка брала девочку с собой в студию, предложив ей роль личной бэк-вокалистки. А 18 августа Микелла устроила себе выходной. Она гуляла с подругами, наслаждаясь хорошей погодой. Для такого случая дочка звезды облачилась в трендовые широкие джинсы и футболку с принтом. Волосы она собрала в хвост, дополнив образ белыми кроссовками.

Микелла оделась в одном стиле с подругами. Они не просто гуляли по улицам, а успели заглянуть в кафе и взять прохладительные напитки. Дочка Алсу также немного спела на радость подругам.

Поклонники восхитились не только природной красотой девочки, но и ее вокальными данными. «Мамина «бархатистость» голоса!», «Микелла, поскромней одевайся, а то девочки полночи не спят, решая проблему, что одеть на встречу с тобой», «Какая стильная», — прокомментировали пост подписчики.