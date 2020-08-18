«Ну-с, поехали»: Полина Гагарина в сверкающем мини-платье появилась на съемках «Голоса»

Полина Гагарина переживает непростое время. После карантина она призналась, что развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. После самоизоляции девушка сначала вернулась к работе, а потом вместе с трехлетней дочкой и друзьями улетела в отпуск. Певица провела несколько недель в Турции, где купалась, загорала и веселилась. Компанию ей составила подруга-актриса, а также известный артист балета Николай Цискаридзе.

А на днях стало известно, что стартуют съемки 9 сезона шоу «Голос». Наставниками проекта стали Баста, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Полина. Накануне Гагарина опубликовала первые кадры со съемок. Артистка облачилась в сверкающее мини-платье на запах и босоножки в тон. Наряд нюдового оттенка подчеркнул хрупкую фигуру певицы и позволил показать стройные ноги с рельефными икрами.

Легкие кудри и нежный макияж дополнили образ. Легкой походкой она появилась на съемочной площадке. Полина была рада пообщаться с коллегами.

«Ну-с, поехали», — написал она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она похорошела. «Удачи, лучшая наставница», «Богиня», «Смотрите, какая красавица!», «Крутое платье», «Образ крутой», «Какая стройная», «Поля стала еще изящней», «Отдых пошел на пользу», «Такая красотка стройная», — прокомментировали пост подписчики.