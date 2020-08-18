«Восхитительный стиль!»: Навка сделала эффектный фотокадр в пляжном халатике в тон купальнику

Татьяна Навка после путешествия по Золотому кольцу России отправилась на отдых к морю, место своей дислокации фигуристка не раскрывает, однако по обнародованным кадрам в Сети понятно, что это южное побережье.

Компанию ей составляет муж Дмитрий Песков, с которым звезда проводит романтические вечера и ходит в местные рестораны. На одном из таких свиданий спортсменка отметилась в платье актуального оливкового цвета с акцентом на талии, вызвав восторг Анны Семенович и Алики Смеховой.

А вот для своего появления на пляже, Татьяна выбрала более озорной и яркий комплект в лимонных тонах. На разноцветный купальник Навка примерила халатик с аналогичным принтом. Удивительно, но королева льда смогла приобрести и солнцезащитные очки, идеально подходящие к ее отпускному наряду. В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпку и крупные серьги, имитирующие плетение.