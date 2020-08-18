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«Обращает на себя внимание жакет-бомбер»: Бузова поддержала тренд на одежду цвета хаки

Звезда пришла на репетицию ледового шоу в актуальном образе, который оценила имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Обращает на себя внимание жакет-бомбер»: Бузова поддержала тренд на одежду цвета хаки
Ольга Бузова. Фото Global look press.jpg

Ольга Бузова заявила о своем участии в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Ее партнером по льду станет фигурист Дмитрий Соловьев. Поющая ведущая уже вовсю репетирует номера.

Один из ее луков, в котором она явилась на тренировки, привлек внимание имидж-стилиста Ольгу Трофимову. «Динамичный городской образ», — охарактеризовала его она.

«Цвет хаки в этом сезоне вошел в гардеробы модниц во всех возможных проявлениях и оттенках. Ольга выбрала тон, который подходит для ее цветотипа, правильно оттеняет ее кожу и волосы.

Обращает на себя внимание прямого кроя жакет-бомбер в колониальном стиле. Рубашечный крой и накладные карманы очень популярны в этом сезоне. В последнее время Ольга демонстрирует молодежные стильные луки, которые в определенной возрастной группе являются абсолютно беспроигрышными», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

Ольга Трофимова также заметила, что голубой деним и цвет хаки хорошо сочетаются между собой.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.

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