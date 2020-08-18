Стильная рванина: Стеша Маликова отправилась на шопинг в трендовых джинсах

Красавица-дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон, 20-летняя Стефания, для многих девушек уже давно стала образцовой модницей. Девушка сама составляет себе аутфиты, ориентируясь на тренды, и каждый ее образ находит положительный отклик среди поклонниц.

На этот раз Стеша выбрала для похода на шопинг беспроигрышный комплект. Она облачилась в белую футболку, кожаную косуху и широкие джинсы с высокой посадкой и разрезами по бокам.

Именно какая модель джинсов в этом сезоне является настоящим маст-хэвом, по замечанию стилиста Влада Лисовца. Эксперт в интервью порталу Teleprogramma.pro заметил, что боковые горизонтальные разрезы будут в тренде. Что, собственно, и демонстрирует модница Стеша.

Кстати, ранее образ Стеши с поясом-кушаком произвел неоднозначное впечатление на имиджмейкера. Девушка выбрала блузу с кокеткой, для которой такой широкий ремень неуместен.