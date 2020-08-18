«На мне только Fendi»: Бузова похвасталась коротеньким топом за 20 тысяч рублей

Похоже, что певица не хочет отставать от своего бойфренда Давы, предпочитающего Rolex.

Ольга Бузова решила не отставать от своего бойфренда Давы, который записал недавно клип с Филиппом Киркоровым. В нем он заявил, что предпочитает Rolex и одевается в ЦУМе.

Ведущая «Дома-2» вслед за любимым тоже решила блеснуть брендовой вещью, примерив коротенький топ Fendi, который на интернет-платформах стоит около 20 тысяч рублей. Она станцевала под хит Рахима с довольно говорящими словами.

«На мне только Fendi худи», — транслирует в песне молодой певец.

Звезда энергично подвигалась в ритм рэпа, периодически указывая на свой недешевый наряд.

Кстати, похоже, что этот кроп-топ — один из самых любимых у певицы. Именно в нем звезду застала ее команда, чтобы сделать ей сюрприз. Коллеги Бузовой преподнесли артистке подарок в честь ее нового рекорда – Ольга набрала 5 миллионов подписчиков в TikTok.