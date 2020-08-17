Длинноволосая блондинка: Водянова запечатлела подросшую дочку в мини-платье на шопинге

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей. Девушка живет в Париже со своим возлюбленным Антуаном Арно. У влюбленных двое сыновей: Максим и Роман. Также бизнесмен, отец которого один из самых богатых людей в мире, относится к детям своей возлюбленной от первого брака как к родным. Это 18-летний сын Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор. В этом году пара хотела сыграть пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.

Водянова решила не терять время. Этим летом она отправилась в путешествие по Франции. Порой вместе с друзьями и своим женихом модель проходила по 20 километров в день. Нева тоже составила ей компанию. Девушка ходила по тропам вместе с отчимом и своей мамой.

А накануне Наталья вернулась в Париж. Первым делом она отправилась с наследницей на шопинг. Для такого случая звезда облачилась в белое платье-рубашку и остроносые босоножки. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она запечатлела Неву, которая мерила мини-платье с цветочным принтом, модное в этом сезоне. Подобные наряды уже приобрели Полина Гагарина, Кети Топурия и Стеша Маликова.

Наследница звезды распустила длинные и светлые волосы. Она кокетливо пританцовывала у зеркала. Поклонники поразились тому, как выросла Нева. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. Пользователи Сети даже пророчат ей карьеру модели.