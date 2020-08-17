«Придраться тут не к чему»: Пересильд в льняном костюме с кроп-топом и шортами отправилась на морскую прогулку

Юлия Пересильд проводит августовские каникулы на побережье Черного моря. В микроблоге актриса из фильма «Таинственная страсть» поделилась свежим отпускным снимком, отправившись на прогулку на яхте. При этом она отдала предпочтение льняному костюму с кроп-топом и трендовыми шортами с высокой посадкой. А вот от обуви актриса отказать, на палубе Юлия передвигалась исключительно босиком без сандалий или босоножек. Образ артистки дополнили имиджевые очки. По словам Пересильд, она впервые ходила под парусом и эти ощущения ей очень понравились. Все благодаря шуму моря и и смеси запахов: соли, свежих огурцов и арбуза. Юлии также удалось полюбоваться дельфинами — очень маленькими, немного пугливыми, но при этом веселыми.

«Загадала желание, ибо в первый раз под парусом! Пусть сбывается!!» — отметила актриса.

Имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировала один из летних аутфитов Пересильд, похвалив артистку за выбор трендового лука.

«Выбрана нежнейшая морская цветовая палитра, которая благородно перекликается с цветотипом нашей героини. Что тут можно сказать: прекрасный костюм и этот образ безусловно в трендовых позициях. Мы видим на Юлии шорты с завышенной талией и кроп-топ с такими ниспадающими, немного присборенными плечами. Актриса умело показала свой животик. Такой вариант летнего аутфите подойдет исключительно изящным девушкам. Пересильд может смело демонстрировать и плоский живот, и длинные стройные ножки. На Юлии это все выглядит настолько уместно и динамично, что придраться тут не к чему. Очень нарядно! Браво», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.