«Мамасита счастлива»: Бородина в микро-шортах с бахромой прогулялась по Ялте

В отличие от других знаменитостей, среди которых: Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова и Полина Гагарина — возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова проводит свой августовский отпуск не в Турции, а на российском курорте. Вместе с семьей ведущая проекта «Дом-2» наслаждается каникулами на крымском побережье. Так, на прогулку по Ялте теледива отправилась в микро-шортах с бахромой и трендовых мюлях. Образ светской львицы дополнила принтованная футболка и маленькая сумочка. Ксения Бородина умело подчеркнула особенности фигуры, сделав акцент на щиколотке и рельефе ног.

Как выяснилось, автором снимка выступила старшая дочка телеведущей — Маруся. По словам возлюбленной Курбана Омарова, она для нее самый лучший фотограф, который как никто другой знает лучший мамин ракурс. Поделившись с поклонниками отчетным кадром, Бородина также рассказала и о своем отдыхе в Крыму.

Ксения дала понять, что она дождалась потепления. Погода наладилась и им удалось погреться на солнышке. И это при том, что телеведущая предусмотрительно взяла с тобой теплые вещи из Москвы. Пока Бородина наслаждается видами своего отеля, не теряя надежды на то, что они с семьей побывают в каких-нибудь живописных местечках.