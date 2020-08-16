«Шикарный лук»: Навка примерила на отдыхе шелковое платье-рубашку с глубоким декольте

Татьяна Навка в настоящий момент проводит отпуск с мужем Дмитрием Песковым. Какое место для отдыха они выбрали, фигуристка решила умолчать, однако, судя по фото, которые олимпийская чемпионка публикует в личном блоге, есть там и пальмы, и море, и солнце…

Недавно Татьяна похвасталась предстоящим романтическим ужином в ресторане. Для выхода в свет она выбрала стильное платье оливкового цвета с акцентом на талии в виде широкого пояса и крупными накладными карманами. На ноги спортсменка примерила открытые сандалии, под которыми обнаружился ярко-красный педикюр. Мимо такого стильного аутфита не смогли пройти Анна Семенович и Алика Смехова, которые выразили свой восторг в виде «лайков».

Последующий отпускной образ тоже произвел фурор среди почитателей звезды. Татьяна поддалась обаянию летнего тренда на шелк и облачилась в платье-рубашку из этого материала небесно-голубого цвета. На сей раз Навка решила поставить яркий акцент в зоне декольте, надев модель с распахнутым воротом. Шею королева льда украсила актуальной крупной цепью.