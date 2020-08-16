«Совсем не по возрасту! Ошибка с длиной»: 71-летняя Пугачева в ультракоротком платье допустила модный промах

На одной из фан-страничек Примадонны отечественной эстрады появилось ее фото, на котором она была запечатлена вместе с женой 60-летнего композитора Игоря Николаева — Юлией Проскуряковой и дочерьми: Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной. К слову, этот же кадр в личном профиле публиковал и муж Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин.

Певица позировала в ультракоротком платье с широким кожаным ремнем на талии. Имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала образ артистки, подметив, что хоть Алла Борисовна и выбрала наряд правильного фасона, но прогадала с длиной, допустив модный промах. Ко всему прочему, Примадонна подобрала к своему аутфиту вышедшие из моды туфли. Эксперт в сфере стиля посоветовала заменить их на более лаконичные бежевые лодочки пусть и без каблука.

«Мне очень нравится это платье! Отличный фасон и удачный принт скрывают особенности фигуры нашей героини. Но есть одно но! Алла Борисовна в очередной раз облачилась в ультракороткий наряд, показав стройные ножки. Все бы хорошо, но такая длины ей, увы, не подходит. Совсем не по возрасту, тут явная ошибка с длиной. Из-за чего весь образ смотрится негармонично. В любом случае, нашей героине стоило прикрыть колени, а лучше всего выбрать платье, которое доходило бы ей до икр. Хочу похвалить певицу за ремень на талии из такой контрастной грубой кожи! А вот обувь Пугачева выбрала странную. Видно, что туфли уже вышли из моды. Вот эта перемычка… смотрится неактуально. Я бы заменила на бежевые лодочки, чтобы визуально удлинить ножки певицы», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.