По заветам Лисовца: Настя Каменских показала, как вместо ремня на джинсах использует веревку

Эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец рассказал Teleprogramma.pro, что сейчас в моде естественность, которая отражаемся, как в прическах, так и в одежде. Модная женщина сегодня выглядит так, будто ее волосы сами обрели на ветру приятную форму, а одела она то, что под руку попало.

При этом под руку может попасть вместо ремня обычная веревка. Сегодня все больше модниц предпочитают именно ей подчеркивать свою талию. Советам Лисовца уже последовала Юлия Меньшова, которая отказалась от традиционного пояса, примерив актуальное платье цвета восточных специй.

А теперь и Настя Каменских, надев расклешенные джинсы, повязала его пестрой веревкой. И она стала главным акцентом в ее тотальном белом луке. Отметим, что звезда также выбрала трендовую маленькую сумочку с цепью вместо ремня. Ранее на «Модном приговоре» рассказывали, что этим летом цепи присутствуют везде – и в аксессуарах, и в одежде. Чем больше их, чем они крупнее – тем лучше.