«Обомлеть можно»: Ани Лорак в одной рубашке сверкнула изящными ногами на греческом пляже

Ани Лорак ведет достаточно закрытый образ жизни. Девушка изредка веселиться с друзьями, Сергеем Лазаревым, Полиной Гагариной и другими известными персонами. А во время карантина певица порой приходила в гости к Филиппу Киркорову, крестному отцу ее дочки Софии. Именно с ним в конце июля артистка уехала в Грецию. Однако король российской эстрады недолго пробыл на курорте, а вот Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) задержалась на побережье.

На днях Лорак поделилась кадрами из отпуска. Она то позировала в черном купальнике, то представала в легком костюме из льна на прогулке с дочкой. А вот новые фото певицы произвели фурор в Сети. Она сначала позировала на пляже в белой полупрозрачной рубашке с и любимой бейсболке. Артистка блеснула стройной фигурой, показав изящные бедра. А на другом фото Каролину уже шла по улице дополнив пляжный образ клатчем и шлепками. Наряд с акцентом на бедра подчеркнул ее загар.

Поклонники предположили, что снимки сделала ее дочка. Многие поразились тому, в какой форме находится 41-летняя певица. Девушка сразила их своей красотой. «Вот это бесконечные ноги», «Стройная фигурка», «Обомлеть можно, какие формы», «Дива остается дивой даже на отдыхе», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, уже больше года Лорак является свободной девушкой. Она развелась с отцом своей дочки, турецким бизнесменом, Муратом Налчаджиоглу. Вскоре певица стала строить отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но их не видели вместе несколько месяцев.