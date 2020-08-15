«Просто сетка. Но какая!»: Анна Нетребко составила стильный аутфит из плетеной обуви и сумки для морской прогулки

Анна Нетребко после поездки в Италию, где она счастливо совместила гастроли и отдых с Юсифом Эйвазовым, прибыла в Словению. Здесь она встретилась с родной сестрой Натальей, поразительно похожей на нее, и с сыном Тьяго, по которому сильно соскучилась в разлуке.

Певица насладилась местными достопримечательностями, посетив замок Мирамаре в Триесте. Кроме того, выбралась на прогулку по побережью Адриатического моря, составив аутфит в духе total black. Звезда предпочла для променада свободного кроя платье, скомбинировав с ним плетеные туфли и сумку-сетку. Идеальное сочетание обуви и стильного аксессуара впечатлило ее поклонников.

«Просто сетка. Но какая!», «Нереально красивые босоножки и сумка, просто бомба!», «Хочу такую сумку! И туфельки тоже!», «Анна, как же вы стильно умеете все подать, удивительно!» — написали в личном блоге звезды ее фолловеры.

Отметим, что Эвелина Хромченко ранее предлагала женщинам обратить внимание на образы в черном цвете, стилист уверена, что они могут выглядеть очень эффектно. Впрочем, оперная дива доказала нам это.