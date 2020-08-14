«Конфуз дня! Подол просто взлетел»: Нетребко в мини-платье оголила стройные ножки из-за ветра

На одной из фан-страничек Анны Нетребко появились свежие кадры с участием оперной дивы, ранее этот же видеоролик артистка публиковала в Stories. Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова в ветреную погоду прогулялась в окрестностях Триеста. Ко всему прочему, знаменитость побывала у замка Мирамаре, построенного в средневековом шотландском стиле. Перед объективом фотокамеры Анна предстала в мини-платье, совершенно не ожидая того, что из-за неблагоприятной погоды наряд добавит ей проблем. Так, из-за ветра оперная дива случайно засветила точеную фигуру, оголив стройные ножки.

На прогулку Анна отправилась вместе со своей сестрой Натальей и одиннадцатилетним сыном Тьяго. Примечательно, что родственница возлюбленной Юсифа Эйвазова отдала предпочтение платью длины макси. Благодаря чему сумела избежать модного конфуза.

«Мы вернулись в Италию только на день, убегая от грозы в Любляне!! Замок Мирамаре в Триесте», — отметила певица.

Поклонники не смогли оставить без внимания свежие снимки Нетребко, подметив, что их любимица как всегда выглядит бесподобно. И ей можно только восхищаться. Многие удивились тому, что в кадре отсутствовал Юсиф Эйвазов.