«Конфуз дня! Подол просто взлетел»: Нетребко в мини-платье оголила стройные ножки из-за ветра

На одной из фан-страничек Анны Нетребко появились свежие кадры с участием оперной дивы, ранее этот же видеоролик артистка публиковала в Stories. Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова в ветреную погоду прогулялась в окрестностях Триеста. Ко всему прочему, знаменитость побывала у замка Мирамаре, построенного в средневековом шотландском стиле. Перед объективом фотокамеры Анна предстала в мини-платье, совершенно не ожидая того, что из-за неблагоприятной погоды наряд добавит ей проблем. Так, из-за ветра оперная дива случайно засветила точеную фигуру, оголив стройные ножки.
На прогулку Анна отправилась вместе со своей сестрой Натальей и одиннадцатилетним сыном Тьяго. Примечательно, что родственница возлюбленной Юсифа Эйвазова отдала предпочтение платью длины макси. Благодаря чему сумела избежать модного конфуза.
«Мы вернулись в Италию только на день, убегая от грозы в Любляне!! Замок Мирамаре в Триесте», — отметила певица.
Поклонники не смогли оставить без внимания свежие снимки Нетребко, подметив, что их любимица как всегда выглядит бесподобно. И ей можно только восхищаться. Многие удивились тому, что в кадре отсутствовал Юсиф Эйвазов.
«Снимки огонь!! Ветер супер-стилист», «Конфуз дня! Подол просто взлетел», «Неизменно красивая и очень оригинальная!! Харизматичная прима оперного искусства! Счастлива наблюдать за вами и учиться у вас многому!», «Ух, какая вы смелая», «Анна, прелестны и с юмором все отлично, что это за чудо-сумка такая, как паутинка?!», «Потрясающая!! Восхищаюсь вами! Такой любви к жизни нет ни в одном человеке как у вас», «Какая вы красивая, естественная, чудесное дополнение природы», «Анна, чудесная и роскошная! По вам даже ветер сходит с ума!», «Веселая и задорная», — такие комментарии появились под снимками певицы.