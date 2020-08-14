С прямыми локонами и челкой: 71-летняя Пугачева в брюках-дудочках и рубашке оверсайз предстала в особняке

71-летняя Алла Пугачева пополнила гардероб обновками. Так, певица предстала в своем особняке в подмосковной деревне Грязь в повседневным стиле Casual. Возлюбленная шоумена Максима Галкина облачилась в розовые брюки-дудочки и клетчатую рубашку оверсайз, отдав предпочтение комфортному домашнему наряду. Особое внимание примадонна отечественного шоу-бизнеса уделила прическе. Артистка выпрямила локоны, отказавшись от привычных кудрей. Ко всему прочему, перед объективом камеры певица позировала с челкой. Компанию именитой маме составили ее шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. А также муж Примадонны — шоумен Максим Галкина.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале, рассуждая о тенденциях, говорила о том, что джинсы скинни подойдут тем девушкам, которые обладают идеальными пропорциями фигуры и в первую очередь стройными ногами. Всем остальным женщинам Эвелина Хромченко советовала обратить внимание на альтернативный вариант ультрамодных брюк, к примеру, джинсы прямого кроя. Такой фасон, как считает эксперт в сфере стиля, скроет возможные проблемные зоны. Так же на пике моды джинсы-бойфренды, брюки-палаццо и брюки-дудочки. Популярностью в сезоне весна/лето 2020 года пользуются модели с высокой посадкой.

Напомним, что вместе с мужем Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Супруги обвенчались в ноябре 2017 года. Обряд состоялся в одном из храмов Подмосковья. Среди именитых гостей присутствовали Кристина Орбакайте с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, композитор Игорь Николаев и его возлюбленная Юлия Проскурякова. Ко всему прочему, в церкви были и дети Примадонны.