По заветам Коко Шанель: Юдашкина в маленьком черном платье из шифона сделала акцент на щиколотки

Возлюбленная именитого кутюрье не скрывает, что в большинстве случаев она выбирает наряды, автором которых выступает ее муж.

Готовясь к праздникам, званым ужинам, звездным вечеринкам и различным мероприятиям 62-летняя Марина Юдашкина в первую очередь оправляется в бутик своего мужа. Так, возлюбленная именитого кутюрье не скрывает, что она отдает предпочтение нарядам, автором которых выступает Валентин Юдашкин. Избранница дизайнера полностью доверяет его безукоризненному вкусу там, где речь заходит о вечерних туалетах.

Возлюбленная кутюрье делает ставку именно на женственные наряды. В ее гардеробе сложно найти случайные вещи. Все свои образы Марина продумывает вплоть до мелочей. В этом ей отчасти помогает и дочка. Галина Юдашкина вслед за именитым отцом увлеклась модой. Однако в отличие от Валентина Абрамовича, его наследница занимается выпуском детских коллекций одежды. В показах мод Галины Юдашкиной принимали участие и дети звезд, среди которых: Саша Плющенко, Надежда Пескова, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Лиза Галкина и многие другие.

На одном из светских мероприятий Марина Юдашкина появилась в маленьком черном платье из шифона, сделав акцент на щиколотки. Последовав заветам Коко Шанель, возлюбленная модельера не только отдала предпочтение лаконичному наряду, но и подобрала босоножки на шпильке, поддержав моду на монохром.