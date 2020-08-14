«Выглядит более привлекательно»: Васильев посоветовал Арзамасовой демонстрировать плечи и ключицы

Историк моды рассказал, какие наряды больше всего подойдут актрисе из ситкома «Папины дочки» по стилистике.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб актрисы из ситкома «Папины дочки». 25-летняя Лиза Арзамасова стала одним из главных ньюсмейкеров этого лета после того, как журналисты стали писать о романе знаменитости с постановщиком ледовых мюзиклов Ильей Авербухом.

Ко всему прочему, в СМИ активно муссируется информация о том, что влюбленные якобы собираются официально оформить отношения, заключив брак. На фоне всей этой истории соведущий Эвелины Хромченко и решил уделить внимание нарядам юной артистки.

По словам искусствоведа, у Лизы очень необычная яркая внешность. Она не славянского типажа. По профилю, манере улыбаться, форме носа она больше походит на британок. Васильев заверил, что актриса из «Папиных дочек» напоминает ему героинь старинных романов. Также из Лизы получилась бы отличная маркиза или графиня. Эта девушка может сыграть и аристократку, и леди Гамильтон. Все благодаря своей осанке, характерным чертам лица, изысканным манерам и элегантности.

На фоне всего вышесказанного соведущий Эвелины Хромченко подметил, что внешность Арзамасовой уводит поклонников куда-то в прошлое. Поэтому одежда и аксессуары из современного гардероба, к примеру, кроссовки, мини-шорты, обтягивающие платья, брюки-карго или кюлоты — вряд ли подошли бы стилистике этой артистки.

Васильев посоветовал Лизе обратить внимание на романтичные блузы, платья из черного или белого кружева, которые напоминают о героинях чеховских пьес.

«Когда Арзамасова открывает плечи, подчеркивает талию, надевает платья из тюля — она выглядит более привлекательно», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды отметил, что Лизе больше бы подошли платья в пол, тем более на красных ковровых дорожках. Кроме того, актрисе из «Папиных дочек» стоит выбирать наряды с открытыми плечами, демонстрируя свои ключицы и руки.