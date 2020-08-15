«В моде – афропрически»: как уложили волосы Лобода, Бузова, Асти и стоит ли повторять за ними

Стилисты считают, что не всегда нужно ориентироваться на звезд.

Каждое лето на отечественных пляжах и курортах появляются местные красавицы с косами. Их количество настолько изобилует, что даже отечественные звезды не могут отказать себе в любимом плетении на голове. И вроде бы это мило и удобно, но, как оказалось, давно уже не модно.

«Косы сейчас носят только в России, особенно на пляжах. Но на самом деле это не модно. Это признак приезжей девушки», — рассказал Teleprogramma.pro Владислав Лисовец, эксперт моды, телерадиоведущий.

По его словам, мода – это явление тонкое, то, что на острие, а если вы что-то видите на всех, значит это уже не актуально, пошло в массы.

Однако эксперт не стал отрицать, что элементы плетения волос встречаются у различных дизайнеров, они допустимы, но подчеркнул, что все-таки в тренде – естественные прически, те, что выглядят будто их никто не укладывал. А косы – слишком громко говорят о том, что с волосами долго работали.

Также Владислав заметил, что косы гармонично смотрятся в этническом стиле (на хиппи, к примеру), для создания какого-то сценического образа или для фотосессии.

Имидж-дизайнер Михаил Кравченко заметил, что, говоря об актуальности кос, нужно понимать возраст девушки. Если ей до 20 лет, то косы на ней будут смотреться очень мило.

В тренде – вплетенные цветные пряди, растрепанность, собранные в пучки косы.

Кстати, Михаил опроверг распространенное мнение о том, что косы молодят. Недавно об этом высказывалась 32-летняя Софья Эрнст, которая заплела две косички и обнародовала снимок в личном блоге. Оказалось, что такой стиль хорош только для дома (в этом возрасте).

«Если начинать их плести к 30 годам, то это выглядит немного по-детски. С помощью кос вы моложе себя не сделаете, потому что косичка априори дает инфантильность образу. Вы просто придадите детскость, но не молодость», — сказал Кравченко Teleprogramma.pro.

«В моде сейчас афропрически. Это не обязательно афрокосы, это крутые кудри, плотные плетения волос. Африканские прически подходят для любого возраста, они не придают инфантильности. Афрокосы бывают очень креативными, порой агрессивными и вызывающими. С ними работать намного интереснее, с их помощью легко создается индивидуальный, креативный имидж», — заметил эксперт.

Как рассказал Михаил Кравченко, в настоящее время модельеры и дизайнеры увлечены африканской культурой, что отражается в принтах и моделях одежды, аксессуарах и, конечно же, прическах.

Владислав Лисовец при этом предостерег, что афропрически больше уместны на сцене в определенном образе, чем в обычной жизни.

«Афроамериканская тематика не близка славянской внешности, чаще всего она выглядит странно на российских лицах», — пояснил он.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Кравченко – имидж-дизайнер, преподаватель, стилист, колорист, автор нескольких курсов, ведущий. За годы практики стажировался в международных компаниях, таких как Wella и Британская академия Sassoon, успешно прошел программы обучения в школе имиджа Bogomolov’ Image School, в Make-up Atelier Paris по направлению «Основы макияжа и make-up дизайна», а также в ИРТ Art&Image, получив специальность имиджмейкера.