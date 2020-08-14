В маминой шляпке с вуалью: Лиза Галкина в платье бэби-долл устроила дефиле вместе с дочкой Орбакайте

Лиза Галкина устроила показ мод в саду их загородного особняка в подмосковной деревне Грязь. Перед объективом камеры шестилетняя дочка Аллы Борисовны предстала в белом пышном платье бэби-долл с золотым пояском на талии. Образ малышки дополнила широкополая шляпка с вуалью. Этот аксессуар кроха позаимствовала у своей именитой мамы. Наследница шоумена Максима Галкина позировала точь-в-точь как на подиуме у Галины Юдашкиной, принимая различные позы, словно она находится на съемках с личным фотографом.

Звездные родители Лизы Галкиной не стали возражать, когда дочка кутюрье Валентина Юдашкина пригласила их наследницу поучаствовать в дефиле. Готовясь к показу, малышка оттачивала модельный шаг, стараясь при этом не забывать и про осанку. Шоумен не скрывает, что из с Аллой дочка растет маленькой модницей. Она уже дебютировала на подиуме, демонстрируя дизайнерские наряды из детской коллекции Галины Юдашкиной.

Примечательно, что в домашнем дефиле Лиза Галкина предстала вместе с восьмилетней дочкой Кристины Орбакайте. Девочки неплохо ладят между собой. Ведь наследница Аллы Борисовны младше своей племянницы всего на полтора года. Компанию девочкам составил и Гарри, который облачился в рубашку, джинсовые шорты и панамку, захватив с собой солнцезащитные очки.