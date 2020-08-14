«И зачем я пела всю жизнь?»: 71-летняя Пугачева в платье-тунике сделала массаж Галкину на камеру

Максим Галкин смог уговорить возлюбленную сделать ему массаж. При этом, несмотря на то, что Алла Борисовна не хотела позировать на камеру, все происходящее шоумен запечатлел на видео. Позже этот домашний ролик с участием своей второй половинки муж примадонны отечественной эстрады опубликовал в Instagram. 71-летняя Алла Пугачева предстала в розовом платье-тунике, отдав предпочтение пастельной цветовой палитре. Ко всему прочему, поклонники артистки смогли увидеть ее без макияжа и идеальной укладки.

«Тоже мне, спортсмен! Оно тебе надо было все», — обратилась к мужу певица, имея в виду его ежедневные тренировки. «Ну ладно тебе! Такой монолог ворчащий! Ты лучше молча… так даже смешнее будет», — подшутил над возлюбленной Максим, попросив ее не отвлекаться на разговоры в процессе массажа шейного отдела. «И зачем я пела всю жизнь?! Если я такой замечательный массажист», — задалась вопросом Пугачева, массируя мужу воротниковую зону.

Напомним, что вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из своих интервью шоумен подметил, что их дети растут такими счастливыми и беззаботными, потому что при них никто и никогда не ссорился. Пугачева запрещает мужу повышать на малышей голос, считая, что они должны расти в полной гармонии.