«Тут и придраться не к чему»: Навка в ультрамодном платье оттенка хаки умело подчеркнула достоинства фигуры

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале — Александр Васильев подметил, что 45-летняя Татьяна Навка всегда одевается с большим вкусом. В гардеробе знаменитости нет случайных вещей. Она тщательно продумывает каждый свой выход свет, не зависимо от того, собирается ли она на звездное мероприятие или же проводит время с близкими и друзьями.

В интервью сайту Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин прокомментировал один из летних образов олимпийской чемпионки в танцах на льду. Перед объективом фотокамеры бывшая жена Александра Жулина предстала в платье оттенка хаки и длиной ниже колен. По словам стилиста, фигуристка выбрала ультрамодный наряд, умело подчеркнув достоинства своей фигуры. Кроме того, Татьяна внимательно отнеслась к летним трендам, все-таки тематика сафари не теряет своей популярности.

«Ну, что тут можно сказать?! Стилистика сафари и этно-style в целом в сезоне весна/лето 2020 года оказался на пике популярности. Нашей героине безумно подходит цвет! Очень красивый фасон платья. Безгранично мною любимый и уважаемый Dior в качестве аксессуара (сумочки, — Прим. ред.). Тут и придраться честно говоря не к чему! Очень хороший образ — летний, легкий, все в соответствии с тенденциями. Цвет хаки не теряет своей актуальности. К слову, этнический орнамент на сумке также в плюс. Навка выглядит безукоризненно и модно. Босоножки — это классика жанра под такой незатейливый повседневный образ. На отдыхе или на курорте этот аутфит вполне уместен», — экспертно резюмировал дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин создает наряды для важных мероприятий, модных фотосессий и светских раутов. Ко всему прочему, некоторые его работы демонстрировались на выставках. В частности, еще в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе.