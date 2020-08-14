С акцентом на длину ног и щиколотки: Пелин Карахан в коротком сарафане подчеркнула бронзовый загар

35-летняя Пелин Карахан на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, продемонстрировав летний аутфит. Перед объективом фотокамеры актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала в принтованном сарафане длины мини, сделав акцент на длине ног и щиколотке. Ко всему прочему, партнерша Бурака Озчивита подчеркнула бронзовый загар. За неимением возможности улететь с семьей за границу, возлюбленная Бедри Гюнтая отдыхала на территории собственного загородного особняка, загорая под турецким солнцем.

Напомним, что вместе с мужем Пелин воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Как и Нур Феттахоглу (Махидевран султан), экранная дочь Халита Эргенча переехала в пригород со своими близкими. Теперь у Карахан есть своя терраса и небольшой сад с газоном и плодовыми деревьями.

Помимо того, что Карахан облачилась в приталенный сарафан с рисунком в этническом стиле, она также не забыла и об аксессуарах. К летнему луку Пелин подобрала нежно-розовые босоножки, украсив лодыжку браслетом из маленьких ракушек.

В сериале «Великолепный век» актриса сыграла роль Михримах султан — дочь сутана Сулеймана и Хюррем султан. После того, как Мерьем Узерли покинула проект ее место заняла 54-летняя Вахиде Гердюм, и с ней Пелин с легкостью нашла общий язык.