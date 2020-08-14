«Я ж мать! Нельзя такое выставлять»: 42-летняя Орлова в гипюровом бикини лишила фанатов дара речи

На одной из фан-страничек Ольги Орловой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «Блестящие» предстала в эффектном гипюровом бикини, чем и привлекла к себе внимание верных почитателей.
Фанаты певицы сошлись во мнении, что их любимица выглядит просто великолепно и значительно моложе своих лет. Так, словно ей не 42 года, а только-только исполнилось тридцать. Соведущая Влада Кадони по телестройке в очередной раз блеснула округлой фигурой, продемонстрировав роскошное декольте, тонкую талию с соблазнительными изгибами.
Сама Орлова уже иронизировала над тем, что хейтеры явно не оставят без внимания ее фото в купальнике. Так, певица подметила, что с нетерпением ждет от фанатов массу «рекомендаций» на тему приличий, замечания по фигуре и напоминания о том, что у нее есть взрослый сын. Поэтому демонстрировать фигуру в мини-бикини ей не пристало.
«Я ж мать! И нельзя такое выставлять», — шутила Орлова.
Но поклонники теледивы, наоборот, поддержали звезду, подметив, что с такой точеной фигуркой она имеет полное право публиковать в Instagram пляжные фото в купальнике.
«Самая изящная из «блестяшек»! Помним-помним, какой зажигалочкой вы были на сцене», «Чувственно и нежно», «Оля, просто богиня!», «Бедный Кадони! Как тут утерпеть?», «Талия зачетная! А самая как юная девочка», «Всех соблазнила и покорила», «Я бы на месте Влада сделал вам предложение», «Ух, какая! Спелая словно вишенка», «Очаровательная красотка», — такие комментарии появились под снимком певицы.