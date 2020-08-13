«Привела свою личную бэк-вокалистку»: Алсу оделась в одном стиле с дочкой Микеллой

Алсу недавно отпраздновала 37-летие. Певица не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. Также мама троих детей обладает точеной фигурой. На карантине она не теряла времени. Артистка занималась уборкой, общалась с родными и даже снимала забавные видео с дочками Сафиной и Микеллой. Она даже помогла 12-летней наследнице снять клип прямо дома во время самоизоляции.

А теперь, когда карантин снят, Алсу стала чаще появляться на публике. Недавно она погуляла с подругами в Москве, а на днях заглянула в студию звукозаписи. Компанию певице составила младшая дочка. Сама звезда предстала в белоснежной толстовке и черных брюках, а вот Микелла предпочла подобный наряд полностью в темном цвете. К слову, артистка все чаще отдает предпочтение молодежным образам, а не женственным платьям.

«Я снова в студии. Буду эксплуатировать детский труд. Привела свою личную бэк-вокалистку. Буду заставлять ее петь свои бэки для песен», — поделилась Алсу.

Дочка артистки с радостью стала демонстрировать свой вокал. Как известно, больше года назад девочка участвовала в шоу «Голос. Дети» и даже одержала победу, но потом результаты зрительского голосования были пересмотрены, и в итоге всех финалистов признали победителями. Теперь наследница Алсу мечтает продолжить карьеру и выступать на сцене как мама. А сама певица готовится порадовать фанатов новыми треками.