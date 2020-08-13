Виктория Боня вышла на прогулку в сапогах-казаках и с сумкой Louis Vuitton за 140 тысяч рублей

Светская львица в Монако не перестает хвастаться брендовыми нарядами. На этот раз бывшая участница «Дома-2» отметилась с модной поясной сумкой.

Виктория Боня долгое время жила в Монако, но в 2019 году вместе с дочкой Анджелиной переехала в Лондон. Она успела пристроить наследницу в престижную школу, но девочке мрачная Англия не понравилась. В итоге в этом году в разгар карантина светская львица вернулась в Монте-Карло, где теперь живет в роскошных апартаментах с видом на побережье. Первое время девушка занималась домашними делами, а к середине лета уже стала выходить в свет и «выгуливать» модные образы.

В гардеробе Бони много брендовых вещей. Она любит наряды Ваlеnсiaga, Gucci. Стилисты отмечают, что русских на лазурном побережье можно узнать сразу по дорогой одежде. Однако бывшая участница «Дома-2» умеет подбирать лаконичные образы, в которых она выглядит изысканно.

Так, на очередной прогулке по Монако Виктория облачилась в черную футболку и белую длинную юбку. Аутфит она дополнила сапогами-казаками и соломенной шляпой, но главной изюминкой образа стала поясная сумка Louis Vuitton, которая на официальном сайте бренда стоит почти 140 тысяч рублей.

В соцсети Боня поделилась новыми снимками. Поклонники восхитились ее стильным летним нарядом. «Красотка нереальная», «Вы шикарная», «Вам все идет», «Грех в 40 лет так красиво выглядеть», «Обалдеть все краше и краше», «Крутая сумка», «Обожаю ваш стиль», «Роскошная в этом наряде», «Вы умеете подбирать аксессуары», — прокомментировали пост подписчики. К слову, также любят дорогие сумки Стеша Маликова, Анна Нетребко, Татьяна Брухунова и другие звезды.