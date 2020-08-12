«Как преобразилась»: Лобода в мини-юбке с рюшами подразнила изящной талией в Турции

Светлана Лобода во время карантина смогла насладиться полноценным общением с дочками Евангелиной и Тильдой. Не удивительно, что певица, которая большую часть времени в году, решила отложить работу и продлила отдых, уехав с наследница в отпуск. Целый месяц она провела в Греции, где купалась и загорала на острове Миконос. Артистка неустанно дразнила фанатов пикантными фото, на которых представала в бикини.

А на днях Лобода на частном самолете прилетела в Турцию. Она сообщила, что даст там концерт. Выступление певицы после перерыва имело большой успех. Однако девушка не стала покидать курорт, а задержалась на море. Артистка вновь продлила себе отпуск. На этот раз она опубликовала фото, на котором предстала в лифчике-балконет от купальнике и нежной мини-юбке с рюшами. Волосы Светлана собрала в пучок, а нюдовый макияж подчеркнул ее природную красоту.

Наряд позволил певице блеснуть изящной талией и красивыми изгибами фигуры. Поклонники с трудом поверили, что Лободе 37 лет. Они одарили ее теплыми словами. «Как же Света поменялась», «Все моложе и моложе», «Как преобразилась», «Вот это вид», «Просто кукла», «Где-то рядом должен быть Тилль», «Безумно хороша», «Дюймовочка просто», «Нежная такая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что отца младшей дочки Светлана скрывает. Уже долгое время поклонники подозревают, что им может быть немецкий музыкант Тилль Линдеманн, с которым певицу не раз видели вместе.