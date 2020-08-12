«Две солохи»: Полина Гагарина вслед за Пелагеей предстала в топе-бандо с рюшами на отдыхе

Певица поделилась видео, на котором показала, как отдыхает с подругой на море. Многие поклонники признались, что были очарованы ее летним луком.

Полина Гагарина переживает не лучший период в жизни. После шести лет брака певица рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Слухи о разладе в их семье ходили давно. Очередная волна слухов появилась во время карантина. Вскоре Дмитрий подтвердил, что не живет с артисткой, а недавно девушка тоже прервала молчание и объявила, что развелась с супругом. Однако артистка предпочитает не унывать. После отмены самоизоляции она усердно работала, а теперь уехала в отпуск.

Раньше Гагарина любила отдыхать с мужем на Мальдивах или в Дубае. На этот раз компанию певице составляет подруга с ребенком. Сама звезда с собой тоже привезла дочку Мию, которой всего три года. Где проводит последний месяц лета девушка, неизвестно. Возможно, что она последовала примеру Леры Кудрявцевой и прилетела в Турцию. Полина успела искупаться в море и позагорать в бикини.

Очередной день на курорте у певицы начался с завтрака на балконе. Девушка решила запечатлеть себя с подругой. Гагарина предстала в нежном белом топе-бандо с рюшами, а также в длинной юбке в тон. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и талию. Артистка была без макияжа, а на ее голове красовалась повязка, которая называется солоха. Такое же украшение было и у ее подруги. «Две солохи, але!» — произнесла звезда. Вторая девушка не сразу поняла, что артистка снимает видео, а не фотографирует. Ситуация вызвала у них бурный смех.

К слову, ранее в подобном наряде отметилась Пелагея, которая приехала в Крым, чтобы сняться в Высшей Лиге КВН. Певица тоже показала тонкую талию. Стоит отметить, что и Полина, и Пелагея были наставницами в шоу «Голос». Их считают одними из самых обаятельных и добрых членов жюри на проекте.