Имидж-стилист назвала актуальным костюм Надежды Бабкиной в пижамном стиле

Эксперт портала Teleprogramma.pro отметила, что артистка креативно подходит к своим образам, но на этот раз перестаралась с аксессуарами.

Надежда Бабкина минувшей весной переболела коронавирусом. Около месяца артистка находилась в больнице. А когда народная певица выздоровела и появилась на публике, то удивила поклонников тем, как похудела и похорошела. Теперь она вновь выступает в качестве эксперта на «Модном приговоре», руководит собственным театром «Русская песня», а также покоряет публику стильными образами.

Этим летом Надежда Георгиевна успела отдохнуть с возлюбленным Евгением Гором и родственниками в Крыму. Но спустя две недели артистка вернулась в столицу. Она отправилась в театр, чтобы пообщаться с коллегами и задать настрой на работу, а также отточить детали выступлений. Бабкина появилась на публике в броском костюме в бельевом стиле с принтом. Наряд она дополнила цепочкой, браслетами и белыми мюлями.

Поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит. Многие восхитились ее образом. «Наденька, вы всегда одеваетесь стильно, ярко и со вкусом», «Хорошо выглядите, чем старше тем красивее», «Какой наряд, вау», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Задорно пританцовывая Надежда предстала перед нами в костюме в пижамном стиле, который второй сезон среди популярных позиций занимает одно из главных мест. Артистка выбрала оригинальный пестрый принт, который показывает, что она креативная натура. С креативностью Бабкина подходит к выбору своих образов. Здесь именно динамика костюма задана самим принтом, который и не темный и не светлый, который смотрится гармонично и к лицу Надежде. Единственное, на что я всегда обращаю внимание, здесь много присутствует деталей: и цепочка ниспадающая, огромное количество браслетов на обеих руках. Сам колорит Надежды яркий, насыщенный и сам по себе самодостаточный, поэтому было бы уместно, оставить такой костюм необычного креативного цвета и принта, а лишнюю аксессуарную группу убрать. Тогда все было бы сдержанно, лаконично, модно и стильно, но в целом образ смотрится неплохо. Лишь с точки зрения стиля я бы отказалась от аксессуаров», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.