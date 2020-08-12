Устинья Малинина в розовом купальнике запечатлелась на яхте во время итальянского отдыха с семьей

Дочь популярного музыканта Александра Малинина девятнадцатилетняя Устинья, которая сейчас находится со своей семьей на отдыхе, в Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она запечатлена в симпатичном розовом слитном купальнике на яхте. Можно разглядеть кругом море и красивые скалы.

«Какая ты очаровательная, Устинья»», «Гордость родителей», «Цвет настроения розовый», «Куколка», «Какая красавица. Синее море и симпатичная Устинья», — заметили в комментариях пользователи и подписчики Устиньи Малининой.

Отметим, что девушка сейчас весело проводит время в Чинке-Терре. Это красивое место для отдыха находится на берегу Генуэзского залива в Италии. Семья Устиньи, как известно, достаточно часто для отдыха выбирает именно эту страну.

Напомним, что Устинья и ее родной брат-близнец Фрол родились в семье Александра Малинина в 2000 году. Их мамой является Эмма Малинина. Она третья жена музыканта.