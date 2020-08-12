Переросла маму: Екатерина Стриженова в алом платье-мантии вышла свет с 19-летней дочкой

Екатерина Стриженова является одной из самых известных актрис и телеведущих. Женщина много лет ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Для миллионов телезрительниц она стала иконой стиля. В свои 52 года звезда эфира может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она следит за трендами и зачастую появляется на публике то в ярком брючном костюме, то в юбке-футляре. Унаследовали ее красоту дочки Анастасия и Александра.

Стриженова славится своей дружной семьей. Пока ее старшая наследница отдыхает с маленьким внуком артистки, младшая накануне увиделась с мамой. 19-летняя Саша учится в МГУ, но сейчас у нее каникулы. На днях телеведущая вышла в свет с дочкой. Они посетили бутик ювелирных украшений. Для такого случая Екатерина облачилась в платье-мантию алого цвета и брюки в тон. Ее наследница предстала в платье на запах небесного цвета, которое открыло ее ноги. Мама и дочка примерили колье с бриллиантами.

«Одной из нас сегодня повезло — она выиграла в лотерею экскурсию в хранилище частной коллекции BVLGARI! Осталось дождаться, когда будут летать самолеты и купить билет в Рим», — заинтриговала артистки.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Стриженова. Многие также отметили, что ее дочка стала настоящей красавицей. «Екатерина, вы с каждым днем все лучше и лучше», «Прелесть, какие все красивые, два поколения, берегите себя», «Какие вы все красивые и стильные!», «Саша стала выше мамы, вот модель», «Какие все стильные», — прокомментировали пост подписчики.