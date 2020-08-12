«Ух, устроили жаришку»: Бузова в платье-сорочке на бретелях и летящей юбкой побывала на закрытой вечеринке

34-летняя Ольга Бузова оказалась в числе тех немногих, кто посетил одну из закрытых вечеринок, на которой присутствовали: поп-король сцены Филипп Киркоров, музыкальный продюсер Яна Рудковская, наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале Григорий Лепс, Марина Федункив и многие другие. Ко всему прочему, бывший муж Аллы Пугачевой анонсировал премьеру клипа «Ролекс». На личной страничке микроблога певец поделился свежим фотоотчетом с мероприятия. Перед объективом фотокамеры артист позировал в компании коллег по творческой сцене и близких друзей, которые также не смогли пропустить вечеринку с Филиппом Бедросовичем и Давидом Манукяном.

«Ух, устроили жаришку!» — отметил Киркоров.

Возлюбленная блогера появилась на закрытой вечеринке в платье-сорочке на бретелях и летящей юбке. Ведущая проекта «Дом-2» отдала предпочтение наряду длины мини, сделав ставку на монохромный черный цвет. Таким образом певица подчеркнула бронзовый сочинский загар. Особое внимание поп-дива уделила макияжу: губы Бузова подкрасила ярко-алой помадой, нарисовав стрелки на веках. А волосы светская львица зачесала назад в тугой пучок. Летний аутфит теледива дополнили серьги-кольца и браслеты на запястьях.

А вот 45-летняя Яна Рудковская облачилась в небесно-голубое пастельное платье, подобрав к луку остроносые лодочки серебристого оттенка и сумочку-клатч в тон наряду. Кроме того, отправившись на вечеринку, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не забыла и о мерах предосторожности, взяв с собой маску.