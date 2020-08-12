Мамина модница: шестилетняя Лиза Галкина в сарафане с пышной юбкой предстала на фото с братиком Гарри

Муж примадонны отечественной эстрады не скрывает, что у их с Аллой дочери есть наряды на все случаи жизни.

Изначально 71-летняя Алла Пугачева не планировала привлекать к своим отпрыскам лишнее внимание. Примадонна отечественной эстрады собиралась воспитывает двойняшек Гарри и Лизу вдали от прицелов фотокамер и назойливого внимания прессы. Однако все получилось иначе. Певица до сих пор считает, что ее муж, шоумен Максим Галкин, зря стал публиковать в Instagram снимки и видеоролики с участием Лизы и Гарри.

Однако возлюбленный артистки придерживается по этому поводу противоположного мнения. Так, телеведущий уточнил, что лишил репортеров возможности получить эксклюзивные кадры с его детьми. Рассуждая о внимании прессы к его семье, Максим добавил, что лучше уж он сам поделится с поклонниками понравившимся ему снимками. Нежели на страницах таблоидов появятся случайные фото, не самых лучших ракурсов.

На одним из кадров Лиза Галкина позировала вместе со своим братиком Гарри в фойе их загородного особняка в подмосковной деревне Грязь. Перед объективом камеры дочка Аллы Борисовны предстала в многослойном сарафане с пышной юбкой. Образ малышки дополнили белые кроссовки ни липучке и носочки в тон. Муж певицы не скрывает, что у их дочери весьма обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки. Кроме того, у Лизы есть наряды на любой случай жизни. Они растет маленькой модницей.