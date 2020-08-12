«Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте

В свои 42 года Ольга Орлова не только сумела построить успешную певческую карьеру, она также стала мамой. Певица воспитывает 19-летнего сына Артема. При том, что у экс-солистки группы «Блестящие» есть уже взрослый наследник, она сама выглядит словно юная девочка. На одном из летних снимком соведущая Влада Кадони похвасталась соблазнительной ложбинкой, блеснув пышным бюстом в глубоком декольте. Певица тщательно следит за своей фигурой, и, надо отдать ей должное, выглядит значительно моложе своих сверстниц.

Поклонники ведущей проекта «Дом-2» сошлись во мнении, что Орлова могла бы покорить и приручить любого мужчину, настолько восхитительно она выглядит. Однако сама Ольга о личной жизни предпочитает не распространяться. Стоит отметить, что певица никогда не страдала от недостатка внимания со стороны сильного пола.