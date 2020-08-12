«Огурцом разбил лобовое стекло!»: актеры сериала «Ольга» рассказали о новом сезоне
Видео
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли: фильмы, в которых она играла
Видео

«Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте

Ведущая «Дома-2» похвасталась эффектной фигурой, лишив поклонников дара речи.

«Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте
Ольга Орлова (Фото: Globallookpress.com)

В свои 42 года Ольга Орлова не только сумела построить успешную певческую карьеру, она также стала мамой. Певица воспитывает 19-летнего сына Артема. При том, что у экс-солистки группы «Блестящие» есть уже взрослый наследник, она сама выглядит словно юная девочка. На одном из летних снимком соведущая Влада Кадони похвасталась соблазнительной ложбинкой, блеснув пышным бюстом в глубоком декольте. Певица тщательно следит за своей фигурой, и, надо отдать ей должное, выглядит значительно моложе своих сверстниц.

Поклонники ведущей проекта «Дом-2» сошлись во мнении, что Орлова могла бы покорить и приручить любого мужчину, настолько восхитительно она выглядит. Однако сама Ольга о личной жизни предпочитает не распространяться. Стоит отметить, что певица никогда не страдала от недостатка внимания со стороны сильного пола.

Певица Ольга Орлова
Ольга Орлова в алом купальнике блеснула роскошной ложбинкой, соблазнив поклонников глубоким декольте (Фото: Instagram.com/olgaorlova1311)

«Всех мужчинок сразит наповал», «Ну-ну!! Не надо пускать слюнки», «Мальчишки все бросились к вашим ногам», «Главное — это не фигура, а натура и душа!!», «Оля, какое же вы милейшее создание», «Ну а почему бы и не показать?! Если имеется такой роскошный бюст», «Талия тонкая, зато грудь пышная», «Идеальная во всем!! Можем только любоваться», «Кадони просто ахнет! Это бомба», — такие комментарии появились под снимком певицы.

Тэги

«Дом-2. Остров любви»«Дом-2»: последние новостиЗвездный стильЗвезды в купальникахКрасота вне возрастамода и стильНовости googleОльга Орлова