С акцентом на плечи: Проскурякова в честь дня рождения облачилась в алое платье с воланом из фатина

Юлия Проскурякова продолжает принимать поздравления по случаю дня рождения. Еще 11 августа певица отметила свое 38-летие. На личной страничке в Instagram возлюбленная композитора Игоря Николаева поделилась свежими отчетными кадрами. Этот день именинница провела дома с семьей. Вместе с мужем артистка воспитывает четырехлетнюю дочку Веронику. В честь дня рождения жена музыканта облачилась в алое платье длины мини. Наряд Юлии украсил волан из фатина. Таким образом, певица сделала акцент на плечах и линии декольте.

«Спасибо всем за поздравления! За ваши теплые пожелания и любовь!! Это настоящее счастье!!

День рождения — праздник детства», — отметила Проскурякова.

«С днем рождения, Юля!! Ура! Успел», — обратился к певице шоумен Максим Галкин. «Юлечка, с днем рождения! Счастья и любви!!» — вторит мужу Примадонны композитор Игорь Крутой.

Вместе с семьей певица отдыхает в Юрмале. В одном из своих интервью возлюбленная музыканта призналась, что считает своего мужа самым лучшим отцом. К слову, Игорь Николаев оборудовал в их доме гардеробную для избранницы. Таким образом, Юлия стала обладательницей собственной примерочной с зеркалами, стеллажами для хранения аксессуаров, обуви, шляпок, верхней одежды, дизайнерских платьев и других вещей. Такой сюрприз пришелся возлюбленной певца по душе. Проскурякова дала понять, что мужу удалось исполнить ее мечту.