«Что было, то и надела»: 71-летняя Пугачева в гипюровой блузе с открытыми плечами и джинсах скинни позировала на террасе

Еще имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила о том, что вещи из денима окажутся на пике моды. В тренде узкие джинсы с завышенной талией, шорты с высокой посадкой, всевозможные сарафаны, комбинезоны, джинсы-бойфренды, джинсы трубы.

Из всего перечисленного 71-летняя Алла Пугачева отдала предпочтение облегающим брюкам, поддержав моду на искусственно состаренный деним. Летний аутфит певицы дополнила белая гипюровая блуза с открытыми плечами и лоферы. Перед объективом камеры примадонна отечественной эстрады позировала вместе с мужем Максимом Галкиным, дочерьми — Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной, внучкой Клавой и сыном Гарри, который встал за сестренкой.

«Все нарядились!!» — отметил шоумен. «Что было, то и надела, что налезло, в том и пошла! Я, как моя доченька младшенькая, беленькая и воздушная», — добавила Пугачева.

Примечательно, что певица облачилась в джинсы-скинни, сделав тем самым акцент на ногах. Кроме того, артистка подчеркнула и зону декольте. Напомним, что вместе с мужем Алла Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. К школе малыши научились читать, считать и писать. Помимо всего прочего, вместе с гувернером дети певицы учат французский язык.