Стеша Маликова вышла на прогулку в трендовых джинсах и с сумкой Chanel за 300 тысяч рублей

Дмитрия Маликов гордится своей дочкой Стефанией. Она успешно окончила школу, поступила в МГИМО и уже перешла на 4 курс. Более того, даже на карантине 20-летняя студентка не сидела без дела. Она помогала родителям воспитывать ее маленького брата Марка, а параллельно юная модница решила стать бизнес-леди. Она выпустила коллекцию летних нарядов. Зачастую наследница артиста и сама примеряет образы из собственной коллекции.

Раньше Стешу не раз критиковали за наряды не по возрасту. Однако она в последнее время все чаще предпочитает молодежный и романтичные стили. Также дочка Маликова следит за трендами. Накануне она отправилась на прогулку в широких джинсах, которые актуальны в этом сезоне, и лаконичной черной футболке. Просто лук девушка дополнила новой сумкой со шнуровкой из состаренной кожи теленка Chanel, стоимость которой на официальном сайте доходит до 312 200 рублей.

К слову, дочка певца любит этот бренд. На день рождения подруги даже дарили ей торт в виде сумки. Раньше она хвасталась и другими аксессуарами, которые стоят не малых денег. Поклонники восхищаются красотой девушки. Многие отмечают, что она унаследовала обаяние своей мамы Елены Изаксон. К слову, теперь Стеша имеет свой доход, поэтому не удивительно, что она стала баловать себя новыми вещами.