«Знакомьтесь, наша Эмми»: жена Дмитрия Тарасова объявила о пополнении в семье

Анастасия Костенко поделилась радостной новостью с поклонниками. В их с футболистом доме теперь появилась еще одна девочка.

Дмитрий Тарасов два года живет в браке с Анастасией Костенко. Он стал встречаться с молодой моделью сразу после развода с Ольгой Бузовой. Примечательно, что телеведущая очень хотела детей. По ее словам, у них с футболистом не получалось завести ребенка. А вот новая избранница за два года брака подарила спортсмену двух дочерей: Милану и Еву. Младшей из них пока нет и года. Она появилась на свет в феврале.

Костенко не так давно вернулась из Казани, где теперь Тарасов тренируется в новом футбольном клубе. Девушка отметила, что у нее появились дела в Москве. Сначала она устраивала фотосессии для своих наследниц. А 11 августа неожиданно объявила о пополнении в семье. Модель облачилась в розовое платье с баской. Также она нарядила старшую наследницу в розовый твидовый костюм. Анастасия и ее наследницы встретили нового члена семьи — щенка породы мальтипу.

«И вот, спустя два месяца, мы дождались… щенка. Знакомьтесь, наша Эмми», — написала она.

Девушка с радостью обнимала малыша. С улыбкой отреагировал на собаку и Милана. Поклонников растрогало трогательное знакомство с новым членом семьи. «Какие неподдельные, живые эмоции! Как здорово, что вы исполняете мечты своих детей!», «Какая милота», «Вам еще и собаки не хватало», «Какая малышка, с пополнением вашу семью поздравляем!!!», «Ух ты, классно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у супругов уже есть собака — лабрадор по кличке Тара.